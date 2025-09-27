Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії та Білорусі

Паралімпійський прапор / © Associated Press

Реклама

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив членство Росії та Білорусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

Рішення ухвалили 27 вересня на Генасамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея).

Реклама

В організації заявили, що співпрацюватимуть з Росією та Білоруссю, щоб якомога швидше організувати заходи для відновлення їх прав членства.

На голосування виносили й питання про повне відсторонення Росії та Білорусі, а також подовження часткових обмежень – але більшість делегатів проголосувала проти.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на Паралімпійські ігри-2024 у нейтральному статусі.