Мобілізований ексворотар "Динамо" та "Шахтаря" зіграв у Кубку України — як це пояснили

Артур Рудько / ФК "То4ка" Одеса / Facebook

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Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько, якого торік затримали під час спроби незаконного перетину кордону, зіграв за одеський аматорський клуб "To4ka" проти "Епіцентру" (1:2) в матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу.

Президент клубу "To4ka" Пилип Топал у коментарі Tribuna.com розповів, що 34-річний голкіпер був мобілізований до лав Збройних сил України, а командування відпускає його на матчі.

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Зазначимо, що за спробу незаконного перетину кордону Артура оштрафували на 13 600 гривень. Незадовго до спроби перетину кордону воротар був мобілізований. Після затримання поблизу кордону його направили до одного з навчальних центрів ЗСУ, де він проходив базову військову підготовку.

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"Рудько служить у ЗСУ. У мене є знайомий — це його старший, він у Подільську. Взагалі це дуже важливий момент. Він служить у ЗСУ, і ми просто домовилися з керівництвом, що його будуть відпускати на матчі у легку відпустку.

Його "Чорноморець" не міг взяти. Григорчук позавчора телефонував, запитував: "Як це він у "To4ka" грає, а ми його не могли підписати?". Ну ось так. А у нас він гратиме. Він служить, він у Нацгвардії ЗСУ. Просто ми в хороших стосунках з його керівництвом, не буду говорити, хто там через кого. Справа в тому, що ми просто любимо футбол, ми живемо футболом", — сказав Топал.

Рудько є вихованцем "Динамо", у складі якого виграв УПЛ (2015/16), два Кубки (2013/14, 2014/15) та три Суперкубки України (2016, 2018, 2019). Також він став чемпіоном країни та володарем національного Кубка з "Шахтарем" у сезоні-2023/24.

Крім того, Рудько грав за "Говерлу", "Металіст", "Чорноморець", кіпрський "Пафос" і польський "Лех". В активі голкіпера є виступи за юнацькі та молодіжні збірні України різного віку.

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Раніше повідомлялося, що до лав ЗСУ мобілізували ще одного колишнього футболіста "Шахтаря".

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