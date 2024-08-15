Модріч став найтитулованішим футболістом в історії "Реала": який вигляд має топ-5

Хорватський півзахисник Лука Модріч встановив рекорд за кількістю виграних трофеїв у складі мадридського "Реала".

14 серпня 38-річний хорват завоював з "вершковими" Суперкубок УЄФА-2024. Підопічні Карло Анчелотті на стадіоні "Народови" у Варшаві обіграли італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.

Цей трофей став для Модріча 27-м у футболці "бланкос". Він став одноосібним рекордсменом "Королівського клубу" за цим показником.

Топ-5 титулованих футболістів в історії "Реала":

1. Лука Модріч – 27

2-3. Дані Карвахаль – 26

2-3. Начо – 26

4-5. Карім Бензема – 25

4-5. Марсело – 25

Most trophies won in Real Madrid’s 122-year history:



◉ 27 - Luka Modrić

◎ 26 - Dani Carvajal

◎ 26 - Nacho

◎ 25 - Karim Benzema

◎ 25 - Marcelo



Legend Luka. pic.twitter.com/u0hrfNAHVq — Squawka (@Squawka) August 14, 2024

Модріч виступає за "Реал" від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема". Сумарно хорват провів за мадридський клуб 535 матчів, у яких забив 39 голів і зробив 86 результативних передач.

Лука є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями ФІФА та УЄФА.

Усі трофеї Луки Модріча з "Реалом":

Чемпіон Іспанії (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Володар Кубка Іспанії (2): 2013/14, 2022/23

Володар Суперкубка Іспанії (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Переможець Ліги чемпіонів (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

Володар Суперкубка УЄФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

Переможець Клубного чемпіонату світу (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Додамо, що в першому турі нового розіграшу чемпіонату Іспанії мадридці, у складі яких виступає український голкіпер Андрій Лунін, 18 серпня на виїзді зустрінуться з "Мальоркою".

Раніше повідомлялося, що легенда "Реала" та збірної Португалії оголосив про завершення кар'єри.

Читайте також:

Перевершив Гвардіолу: тренер "Реала" став рекордсменом Суперкубка Європи

Вікторія Пльзень – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги Європи

"Суджа": фото банера фаната "Динамо" з матчу Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" завірусилося в Мережі