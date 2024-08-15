Модріч став найтитулованішим футболістом в історії "Реала": який вигляд має топ-5

Хорват виграв з "вершковими" 27 трофеїв.
Хорватський півзахисник Лука Модріч встановив рекорд за кількістю виграних трофеїв у складі мадридського "Реала".
14 серпня 38-річний хорват завоював з "вершковими" Суперкубок УЄФА-2024. Підопічні Карло Анчелотті на стадіоні "Народови" у Варшаві обіграли італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.
Цей трофей став для Модріча 27-м у футболці "бланкос". Він став одноосібним рекордсменом "Королівського клубу" за цим показником.
Топ-5 титулованих футболістів в історії "Реала":
1. Лука Модріч – 27
2-3. Дані Карвахаль – 26
2-3. Начо – 26
4-5. Карім Бензема – 25
4-5. Марсело – 25
Most trophies won in Real Madrid’s 122-year history:— Squawka (@Squawka) August 14, 2024
◉ 27 - Luka Modrić
◎ 26 - Dani Carvajal
◎ 26 - Nacho
◎ 25 - Karim Benzema
◎ 25 - Marcelo
Legend Luka. pic.twitter.com/u0hrfNAHVq
Модріч виступає за "Реал" від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема". Сумарно хорват провів за мадридський клуб 535 матчів, у яких забив 39 голів і зробив 86 результативних передач.
Лука є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями ФІФА та УЄФА.
Усі трофеї Луки Модріча з "Реалом":
Чемпіон Іспанії (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24
Володар Кубка Іспанії (2): 2013/14, 2022/23
Володар Суперкубка Іспанії (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24
Переможець Ліги чемпіонів (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24
Володар Суперкубка УЄФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024
Переможець Клубного чемпіонату світу (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
Додамо, що в першому турі нового розіграшу чемпіонату Іспанії мадридці, у складі яких виступає український голкіпер Андрій Лунін, 18 серпня на виїзді зустрінуться з "Мальоркою".
Раніше повідомлялося, що легенда "Реала" та збірної Португалії оголосив про завершення кар'єри.
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