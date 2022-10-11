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"Могилізація" триває: у РФ можуть створити загони спортсменів-добровольців для участі у війні в Україні

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"Могилізація" триває: у РФ можуть створити загони спортсменів-добровольців для участі у війні в Україні

Скріншот відео з мітингу на підтримку війни в "Лужниках"

Попереднє обговорення цього питання відбулося в понеділок, 10 жовтня.

У Росії планують створити добровольчі загони з професійних спортсменів для участі у війні в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМП (засоби масової пропаганди - прим.).

Зазначається, що попереднє обговорення цього питання відбулося в понеділок, 10 жовтня, у Москві, а до мобілізаційного процесу збираються залучити переважно регіональні спортивні федерації.

Також не виключено й залучення московських федерацій, якщо буде набрана достатня кількість спортсменів, охочих вирушити удобрювати собою українські поля.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

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