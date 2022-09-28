"Могилізують" усіх підряд: російські чемпіони з фігурного катання отримали повістки на війну в Україні

Російські фігуристи Дмитро Алієв та Макар Ігнатов отримали повістки до військкомату.

Двоє чинних російських фігуристів отримали повістки до воєнкомату на тлі оголошеної кремлівським диктатором Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в РФ.

Про це повідомляє пропагандистський канал "Матч ТВ".

Зазначається, що це 23-річний Дмитро Алієв та 22-річний Макар Ігнатов.

Алієв - чемпіон Європи з фігурного катання (2020), срібний призер чемпіонату Європи-2018, чемпіон Росії-2020 і бронзовий призер чемпіонату Росії-2018. На юніорському рівні він двічі вигравав першість Росії (2016, 2017). Також ставав переможцем фіналу міжнародного юнацького Гран-прі-2016 та ставав віцечемпіоном світової першості серед юніорів (2017).

Ігнатов - віцечемпіон Росії (2021) і дворазовий володар Кубка Росії Макар Ігнатов. Свого часу він став першим фігуристом у країні, який виконав чотири четверні стрибки в одній програмі. Також 2019 року став бронзовим призером етапу Гран-прі Rostelecom Cup.

Нагадаємо, що повістку отримав також колишній півзахисник збірної Росії з футболу Дініяр Білялетдінов.

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