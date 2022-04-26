Могли використати для пропаганди: організатори Wimbledon пояснили, чому усунули росіян та білорусів

Голова Всеанглійського тенісного клубу Іен Г'юїтт виступив із заявою, в якій детально назвав мотиви відсторонення російських і білоруських тенісистів від Wimbledon-2022.

Організатори одного з найпрестижніших турнірів Великого шолома ухвалили таке рішення на тлі повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

За словами Г'юїтта, організатори Wimbledon ухвалили найвідповідальніше рішення, оскільки не мали альтернативи. Якби росіян та білорусів допустили до участі в змаганнях, то це б могло бути використано на користь російської пропагандистської машини, що є абсолютно неприпустимим.

"Ми вважаємо, що це екстремальна та виняткова ситуація, яка виводить нас далеко за межі інтересів лише тенісу. Понад 140 країн світу засудили вторгнення Росії та катастрофічну шкоду, завдану мільйонам життів в Україні. Уряд, промисловість, спортивні та творчі інституції відіграють свою роль у спробах обмежити глобальний вплив Росії, включаючи будь-яку вигоду від торгових, культурних або спортивних демонстрацій сили.

Уряд Великої Британії виклав вказівки, конкретною метою яких є обмеження впливу Росії. Ми врахували це. Для ясності, він не дозволяє автоматично входити до Wimbledon на основі лише рейтингу.

Після ретельного розгляду багатьох факторів ми прийшли до двох твердих висновків, які лягли в основу нашого рішення. По-перше, навіть якби ми прийняли заявки від російських та білоруських гравців, ми б ризикнули, що їхній успіх чи участь на Wimbledon використали на користь пропагандистської машини російського режиму, з чим ми не могли погодитися.

По-друге, ми зобов'язані забезпечити, щоб жодні дії, які ми вживаємо, не поставили під загрозу безпеку чи добробут гравців чи їхніх сімей. Ми розуміємо і глибоко шкодуємо про те, як це рішення впливатиме на кожну постраждалу людину - і так багато невинних людей страждає в результаті цієї жахливої ​​війни.

Ми вважаємо, що ухвалили найвідповідальніше рішення, можливе за цих обставин. Ми не мали розумної альтернативи відповідно до позиції, озвученої урядом", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті турніру.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що легендарний британський тенісист Ендрю Касл підтримав рішення Wimbledon-2022 про відсторонення російських і білоруських тенісистів.

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