Могутній постріл футболіста "Ліверпуля" визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів: відео

Він навіть випередив "київський" шедевр Роберта Левандовські.

Став відомий найкращий забитий м'яч за підсумками 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

Так, переможцем цієї нагороди став потужний постріл півзахисника англійського " Ліверпуля " Тіаго Алькантари у ворота португальського "Порту". На 52 хвилині 30-річному іспанцю вдався удар здалеку, який влетів точно у нижній кут воріт - голкіпер "драконів", як не намагався дотягнутися до м'яча, в нього нічого не вийшло.

Зазначимо, що друге місце за підсумком голосування посів гол нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські у ворота "Динамо". Поляк забив киянам ефектним ударом через себе. Третє та четверте місця заняли м'ячі Сільвана Хефті з "Янг Бойза" і Педру Гонсалвеша зі "Спортинга" відповідно.

До вашої уваги відео з усіма цими забитими м'ячами.

Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021