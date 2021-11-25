Могутній постріл футболіста "Ліверпуля" визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів: відео

Він навіть випередив "київський" шедевр Роберта Левандовські.
Став відомий найкращий забитий м'яч за підсумками 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.
Так, переможцем цієї нагороди став потужний постріл півзахисника англійського "Ліверпуля" Тіаго Алькантари у ворота португальського "Порту". На 52 хвилині 30-річному іспанцю вдався удар здалеку, який влетів точно у нижній кут воріт - голкіпер "драконів", як не намагався дотягнутися до м'яча, в нього нічого не вийшло.
Зазначимо, що друге місце за підсумком голосування посів гол нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські у ворота "Динамо". Поляк забив киянам ефектним ударом через себе. Третє та четверте місця заняли м'ячі Сільвана Хефті з "Янг Бойза" і Педру Гонсалвеша зі "Спортинга" відповідно.
До вашої уваги відео з усіма цими забитими м'ячами.
Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021
- "Ліверпуль" впевнено переміг "Порту" з рахунком 2:0. Англійці ще перед цією грою гарантували собі вихід до 1/8 фіналу з першої позиції;
- Цього сезону на рахунку Алькантари дев'ять матчів у всіх турнірах, один забитий гол та одна результативна передача.