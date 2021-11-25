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Могутній постріл футболіста "Ліверпуля" визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів: відео

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Могутній постріл футболіста "Ліверпуля" визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів: відео

Associated Press

Він навіть випередив "київський" шедевр Роберта Левандовські.

Став відомий найкращий забитий м'яч за підсумками 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

Так, переможцем цієї нагороди став потужний постріл півзахисника англійського "Ліверпуля" Тіаго Алькантари у ворота португальського "Порту". На 52 хвилині 30-річному іспанцю вдався удар здалеку, який влетів точно у нижній кут воріт - голкіпер "драконів", як не намагався дотягнутися до м'яча, в нього нічого не вийшло.

Зазначимо, що друге місце за підсумком голосування посів гол нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські у ворота "Динамо". Поляк забив киянам ефектним ударом через себе. Третє та четверте місця заняли м'ячі Сільвана Хефті з "Янг Бойза" і Педру Гонсалвеша зі "Спортинга" відповідно.

До вашої уваги відео з усіма цими забитими м'ячами.

  • "Ліверпуль" впевнено переміг "Порту" з рахунком 2:0. Англійці ще перед цією грою гарантували собі вихід до 1/8 фіналу з першої позиції;
  • Цього сезону на рахунку Алькантари дев'ять матчів у всіх турнірах, один забитий гол та одна результативна передача.
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