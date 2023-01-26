МОК готовий повернути спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань: названо умови

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про готовність розглянути питання повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками засідання Виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

В опублікованій заяві йдеться, що МОК висловлює повну підтримку та солідарність з Україною, а також не збирається знімати спортивні санкції проти Росії та Білорусі як держав-агресорок.

Водночас МОК готовий пом'якшити обмеження, які були застосовані до російських і білоруських спортсменів. Розглядається можливість допустити атлетів з країн-агресорок до міжнародних змагань у разі дотримання ними суворих умов, зокрема тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

У разі ухвалення відповідного рішення росіяни та білоруси змагатимуться як нейтральні спортсмени без прапорів та гімнів, жодним чином не представляючи свої країни.

"Не можна перешкоджати участі спортсменів у змаганнях лише на підставі їхніх паспортів", – йдеться у повідомленні пресслужби МОК.

Варто зауважити, що це неостаточне рішення МОК. Тобто воно ще не означає повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту – це питання обговорюватимуть надалі, консультуючись з усіма сторонами.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні 2022 року Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

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