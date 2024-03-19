МОК назвав кількість російських і білоруських спортсменів, які вже відібралися на Олімпіаду-2024

Також було представлено прапор, під яким "нейтральні атлети" виступатимуть на Іграх у Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав кількість російських і білоруських спортсменів, які в нейтральному статусі вже відібралися на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Як повідомляється на офіційному сайті МОК, станом на зараз ліцензії на Олімпіаду-2024 здобули 19 нейтральних спортсменів – 12 з російським паспортом та 7 з білоруським.

У МОК зазначили, що максимальна кількість "нейтральних спортсменів", які можуть відібратися на Ігри в Парижі – 55 росіян та 28 білорусів. Однак цей прогноз вважають малоймовірним.

Експерти прогнозують, за найбільш ймовірним сценарієм на потрапляння на Олімпійські ігри в Парижі претендуватимуть 36 атлетів з російським паспортом і 22 з білоруським.

МОК також зауважив, що ці оцінки не враховують процес перевірки спортсменів на нейтральність, який остаточно й визначатиме, чи допустять кожного окремого атлета з РФ чи Білорусі до ОІ-2024.

Крім того, МОК представив прапор, під яким "нейтральні атлети" виступатимуть на Олімпіаді-2024.

Flag and anthem approved for Individual Neutral Athletes (AINs) with a Russian or Belarusian passport at the Olympic Games #Paris2024 by the IOC EB.



The anthem has no lyrics and has been produced solely for this purpose: https://t.co/adFO693XkG



The flag pic.twitter.com/5WNsyBfWX6 — Christian Klaue (@ChKlaue) March 19, 2024

Нагороди, які "нейтральні атлети" здобудуть на Іграх у Парижі, не будуть враховані до загального медального заліку Олімпіади-2024.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що "нейтральних" російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024.

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Російських і білоруських тенісистів допустили до Олімпіади та Паралімпіади в нейтральному статусі