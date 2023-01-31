МОК назвав "наклепницькою" критику від України щодо можливого повернення росіян і білорусів до змагань

Міжнародний олімпійський комітет відповів на заяви українських чиновників про неприпустимість участі спортсменів країн-агресорок на Олімпійських іграх у Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на критику з боку офіційних осіб України щодо ймовірного повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

У МОК назвали такі заяви України "наклепницькими" та такими, що не сприяють "конструктивній дискусії".

"МОК рішуче відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії", – наводить Reuters заяву МОК.

Нагадаємо, 26 січня МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

Після цього міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

НОК України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував очільника МОК Томаса Баха через його заяву про можливість повернення спортсменів країн-агресорок на міжнародну арену. Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій, наголосивши на неприпустимості появи атлетів держави-терористки на змаганнях.

Також Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо недопущення російських спортсменів до Олімпіади-2024 в Парижі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чимало російських спортсменів мають зв'язки з армією РФ

"Росія завоювала 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 з них виграли спортсмени, які також є членами центрального спортивного клубу російської армії. Армії, яка безчинствує, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого необізнаний Міжнародний олімпійський комітет хоче поставити під білим прапором і дозволити змагатися", – написав Кулеба у Twitter.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України.

"МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров'ю. Так, пане Бах?", – написав Подоляк у Twitter.

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