МОК не допустив дворазового олімпійського чемпіона з Росії до відбіркового турніру на ОІ-2024

Абдулрашид Садулаєв брав участь у концерті-мітингу в "Лужниках", присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив російського борця Абдулрашида Садулаєва до участі в ліцензійному турнірі в азербайджанському Баку для відбору на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Об'єднаного світу боротьби (United World Wrestling).

Зазначається, що це вже друге подібне рішення щодо Садулаєва. Так, у лютому дворазового олімпійського чемпіона з Росії не впустили до Румунії за шенгенською візою та не дали можливості виступити на чемпіонаті Європи.

Садулаєва дискваліфікували з ліцензійного турніру в Баку після того, як комісія виявила нову інформацію про його підтримку війни Росії проти України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України, у березні 2022 року, Садулаєв брав участь у концерті-мітингу на стадіоні "Лужники" в Москві, присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя, на якому виступав президент РФ Володимир Путін.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

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