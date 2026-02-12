МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті".

Відповідна заява була опублікова на офіційному сайті МОК.

Зазначається, що вранці 12 лютого Гераскевич мав зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу.

Реклама

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) із жалем ухвалив рішення відкликати його акредитацію на Ігри Мілан-Кортіна 2026.

Попри численні обговорення та особисті зустрічі між МОК і паном Гераскевичем, зокрема останню сьогодні вранці з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, він не розглянув жодної можливості компромісу.

МОК був дуже зацікавлений у тому, щоб пан Гераскевич змагався. Саме тому представники МОК провели з ним переговори, щоб знайти найбільш поважний спосіб врахувати його бажання вшанувати пам'ять колег-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну. Суть цієї справи полягає не в самому посланні, а в тому, де саме він хотів його висловити.

Пан Гераскевич мав можливість демонструвати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів. МОК також запропонував йому варіант показати його одразу після змагання під час проходження через мікст-зону.

Реклама

Скорбота виражається та сприймається по-різному в різних частинах світу. З метою підтримки спортсменів у їхній жалобі МОК створив у Олімпійських селищах багатоконфесійні центри та спеціальні місця пам'яті, щоб горе можна було висловити з гідністю та повагою. Також за певних обставин під час змагань дозволяється носити чорну пов'язку на руці.

Під час Олімпійських ігор спортсмени мають низку можливостей для висловлення своєї позиції та скорботи – зокрема в мікст-зонах для ЗМІ, у соціальних мережах, на пресконференціях та в інтерв'ю.

Керівні принципи щодо самовираження спортсменів стали результатом глобальних консультацій 2021 року, в яких взяли участь 3 500 спортсменів з усього світу. Вони мають повну підтримку Комісії спортсменів МОК, а також комісій спортсменів міжнародних федерацій і національних олімпійських комітетів.

Пан Гераскевич отримував підтримку МОК під час трьох попередніх зимових Олімпійських ігор, кожного разу будучи стипендіатом олімпійської програми. Після вторгнення Росії до України 2022 року МОК також створив фонд солідарності для українського спорту з метою підтримки підготовки спортсменів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі", – йдеться в заяві МОК.

Реклама

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом і в офіційні змагальні дні.

Змагання зі скелетону на Іграх-2026 стартували у четвер, 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Володарі медалей визначаться у п'ятницю, 13 лютого.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Гераскевичу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але отримав відмову.

Реклама

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" запропонував Гераскевичу альтернативу – носити чорну пов’язку або стрічку, однак це не влаштувало українського спортсмена.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в "шоломі пам'яті" відреагував президент України Володимир Зеленський.

Також Владислава підтримали низка українських спортсменів, зокрема дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Реклама

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.