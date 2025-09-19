- Дата публікації
Проспорт
- Проспорт
МОК оголосив рішення щодо участі росіян і білорусів на Олімпіаді-2026
Спортсмени з країн-агресорок зможуть виступити лише в нейтральному статусі.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить російських і білоруських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2026 року в нейтральному статусі.
Рішення анонсувала президентка МОК Кірсті Ковентрі.
"Щодо Мілана-Кортіни, то ми також говорили про індивідуальних нейтральних атлетів. Нічого нового для вас тут не буде – виконавчий комітет використає той же підхід, що й у Парижі. Згодом будуть опубліковані всі деталі, але нічого не зміниться від Парижа, все те ж", – заявила очільниця МОК.
Як і на літній Олімпіади-2024 в Парижі, на прийдешніх зимових Олімпійських іграх російські та білоруські спортсмени зможуть виступити в нейтральному статусі лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок не будуть допущені.
Також буде заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.
Крім того, до Олімпіади-2026 не допустять російських та білоруських спортсменів, які публічно підтримали війну або пов'язані з арміями держав-агресорок.
Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Раніше повідомлляося, що збірну Росії з хокею не допустили до Олімпіади-2026.