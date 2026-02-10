МОК пояснив, чому заборонив Гераскевичу змагатися в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Національний олімпійський комітет України отримав офіційну відповідь від Міжнародного олімпійського комітету щодо звернення про використання "шолома пам'яті" українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем на зимових Олімпійських іграх-2026.

"МОК підтвердив, що розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам'ять загиблих українських спортсменів. Водночас заборонив використання персоналізованого спорядження під час змагань, оскільки воно не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань.

МОК запропонував альтернативу – використання чорної пов'язки або стрічки без персоналізації. Для підтримки спортсменів також створено спеціальне місце скорботи та забезпечено доступ до молитовних кімнат в Олімпійських селищах", – йдеться у відповіді МОК.

Також зазначається, що для детального роз'яснення всіх аспектів цієї ситуації та відповідей на численні запитання медіа 10 лютого у центрі Кортіни-д'Ампеццо, біля олімпійських кілець відбудеться пресконференція за участю Гераскевича та представників НОК України. Початок – о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

МОК пішов на частковий компроміс щодо 27-річного українського скелетоніста та замість "шоломі пам'яті" дозволив йому носити чорну пов’язку або стрічку на змаганнях Олімпіади-2026.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.