ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

МОК порекомендував зняти з Білорусі всі санкції в спорті: що це означає

Водночас Міжнародний олімпійський комітет виступив за збереження обмежень проти Росії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Аріна Соболенко

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порекомендував спортивним федераціям зняти з Білорусі всі санкції.

Відповідне рішення виконавчий комітет організації ухвалив на засіданні, яке відбулося у четвер, 7 травня.

Позиція МОК означає, що організація рекомендує повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті. Білоруські атлети можуть повернутися до виступів під національним прапором, а країні дозволено приймати міжнародні змагання.

Рішення, яке ухвалив МОК, є рекомендацією, але не обов'язком. Тобто всі міжнародні федерації й надалі самі визначатимуть статус білоруських спортсменів на своїх турнірах.

Водночас МОК порекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, спортсменам з якої наразі дозволено змагатися на турнірах лише під “нейтральним” прапором.

Ухвалюючи рішення щодо Білорусі, в МОК зважали на те, що вже цього літа стартує відбірковий цикл до літніх Олімпійських ігор-2028. Відтак білоруські спортсмени матимуть змогу кваліфікуватися вже під національним прапором, а не “нейтральним”, як це було від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Раніше повідомлялося, що WBO заборонила російському боксерові захищати титул через війну РФ проти України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie