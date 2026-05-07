МОК порекомендував зняти з Білорусі всі санкції в спорті: що це означає

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порекомендував спортивним федераціям зняти з Білорусі всі санкції.

Відповідне рішення виконавчий комітет організації ухвалив на засіданні, яке відбулося у четвер, 7 травня.

Позиція МОК означає, що організація рекомендує повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті. Білоруські атлети можуть повернутися до виступів під національним прапором, а країні дозволено приймати міжнародні змагання.

Рішення, яке ухвалив МОК, є рекомендацією, але не обов'язком. Тобто всі міжнародні федерації й надалі самі визначатимуть статус білоруських спортсменів на своїх турнірах.

Водночас МОК порекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, спортсменам з якої наразі дозволено змагатися на турнірах лише під “нейтральним” прапором.

Ухвалюючи рішення щодо Білорусі, в МОК зважали на те, що вже цього літа стартує відбірковий цикл до літніх Олімпійських ігор-2028. Відтак білоруські спортсмени матимуть змогу кваліфікуватися вже під національним прапором, а не “нейтральним”, як це було від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

