МОК повернув акредитацію Гераскевичу після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкликав рішення про позбавлення акредитації українського скелетоніста Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на зимових Олімпійських іграх-2026.

"У винятковому порядку, після дуже поважної розмови зі спортсменом, Ковентрі (очільниця МОК – прим.) звернулася до голови Дисциплінарної комісії МОК із проханням переглянути рішення про відкликання акредитації Владислава Гераскевича на Іграх-2026.

Голова Дисциплінарної комісії МОК погодився з цим проханням, що означає: пан Гераскевич може залишатися на зимових Олімпійських іграх-2026, попри те, що не матиме права брати участь у змаганнях", – повідомив МОК.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.