МОК ухвалив важливе рішення щодо масок на Олімпіаді-2022: кому можна оминути правила

МОК ухвалив важливе рішення щодо масок на Олімпіаді-2022: кому можна оминути правила

Призерам змагань дозволили на п'єдесталі перебувати без масок.

Міжнародний олімпійський комітет та організатори зимової Олімпіади-2022 дозволили спортсменам знімати маски під час церемонії нагородження на Іграх у Пекіні.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

Таким чином, до початку церемонії нагородження призер має перебувати поряд із подіумом у масці. Перед підйомом на подіум спортсмен може зняти маску, яку при цьому потрібно знову надягнути після закінчення нагородження та гімну.

Після церемонії нагородження спортсмени можуть знову зняти маски, щоб зробити індивідуальні або командні фотографії, дотримуючись при цьому соціальної дистанції з представниками ЗМІ та іншими медалістами.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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