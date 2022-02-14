МОК відмовився нагороджувати росіян медалями на Олімпіаді-2022 через допінг 15-річної фігуристки

Якщо Валієва виграє медаль в особистих змаганнях, то нагородження також скасують.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження призерів командного турніру фігуристів на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Справа в тому, що в цьому виді програми команда ОКР завоювала золоті медалі, однак потім допінг-проба 15-річної Каміли Валієвої, яка виступала в їхньому складі, показала позитивний результат. Через це церемонію нагородження поставили на паузу.

Розглянувши справу Валієвої, CAS допустив росіянку до особистого турніру Олімпіади-2022, але якщо вона виграє там медаль, то церемонії нагородження також не буде.

Раніше розповідалося про те, що позитивна допінг-проба Валієвої була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію. Через це фігуристку було тимчасово усунено від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності. Утім, РУСАДА (російська національна антидопінгова організація, прим.) вдалося скасувате відсторонення юної фігуристки.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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