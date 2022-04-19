МОК відповів на заклик усунути представників країн-агресорок

У понеділок, 18 квітня, відбулося засідання Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

На ньому організація своєрідно відреагувала на заклик Швейцарії вигнати чиновників Росії та Білорусі.

Як повідомляє Tages-Anzeiger, МОК проводитиме засідання без представників країн-агресорок, але звільняти з посад не планує.

Комітет відповідав на вимогу Швейцарії та зазначив, що членів обирають в індивідуальному порядку і вони не представляють своїх країн у цьому органі. А тому про відсторонення росіян та білорусів не йдеться.

Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк запропонував запросити президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха до України, аби той на власні очі побачив наслідки жахливих злочинів окупантів у Київській області.

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