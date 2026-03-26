МОК заборонив трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих змаганнях на Олімпіаді

Лорел Хаббард / © Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, посилаючись на офіційний сайт МОК.

У новому документі МОК зазначили, що трансгендерні жінки натомість можуть виступати у чоловічих та змішаних змаганнях. Однак жінкам для того, щоб змагатися на міжнародному рівні, потрібно буде пройти скринінг на ген SRY, який має бути негативним.

МОК вважає, що наявність гена SRY є точним доказом того, що у спортсмена спостерігався розвиток чоловічої статі. Скринінг можуть проводити, взявши зразки слини, або крові, або мазка із щоки.

"Як колишня спортсменка, я пристрасно вірю в права всіх олімпійців брати участь у чесних змаганнях. Політика, яку ми оголосили, базується на науці та розробляється медичними експертами. На Олімпійських іграх навіть найменша різниця може бути вирішальною між перемогою та поразкою. Тому абсолютно зрозуміло, що було б несправедливо, якби біологічні чоловіки змагалися в жіночій категорії. Крім того, в деяких видах спорту це було б просто небезпечно", — заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

"Чоловіки переживають три значущі піки тестостерону: в утробі, у неповному статевому дозріванні немовляти та починаючи з підліткового статевого дозрівання до дорослого віку. Це дає чоловікам індивідуальні переваги у результатах на основі статі у спорті та заходах, які покладаються на силу, потужність та/або витривалість", — йдеться в документі.

Наразі невідомо, скільки трансгендерних жінок змагаються на олімпійському рівні. Зокрема, важкоатлетка Лорел Хаббард 2021 року виступала на Олімпіаді в Токіо, не здобувши медалей.

До Олімпіади 2024 року в Парижі три види спорту — легка атлетика, плавання та велоспорт — не допускали трансгендерних жінок, які пережили чоловічий пубертат. Також до нового рішення МОК обов'язковий гендерний скринінг вже ввели у федераціях легкої атлетики, лижного спорту та боксу.

