Проспорт
457
МОК запропонував Гераскевичу нову альтернативу "шолому пам'яті" на Олімпіаді-2026

У МОК закликали українця провести акцію у мікст-зоні після свого виступу, але не під час самого спуску.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Міжнародий олімпійський комітет (МОК) запропонував українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу нову альтернативу "шолому пам'яті", який заборонив використовувати під час офіційних тренувань і змагань на зимових Олімпійських іграх-2026.

Напередодні американський фігурист Максим Наумов, який має російське походження, після виступу у короткій програмі показав фото зі своїми батьками, які загинули в авіакатастрофі у січні 2025 року.

Максим Наумов / © Associated Press

У МОК запропонували Гераскевичу провести схожу акцію і показати "шолом пам'яті" у мікст-зоні після свого виступу, але не під час самого спуску.

"Ситуація минулого вечора підсилює наші слова – ми бачимо це як шлях. Фігурист відзмагався, а вже потім показав свої емоції. Це те, що ми будемо пропонувати атлету зробити – показати свій біль до та після змагань, як і фігурист зробив.

Це дуже емоційні, дуже людські, емоційні вчинки. Усі розуміють, коли людина втратила батьків у такий трагічний спосіб. Це наголошує те, про що ми говоримо. Український атлет може зробити те саме. Він може показати свій шолом, він може розповідати про нього у мікст-зоні. Ми також зм'якшили правила і пропонуємо йому одягнути чорну пов'язку на руку, щоб вшанувати пам'ять друзів та колег", – сказав Адамс.

Нагадаємо, на тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом на усіх тренуваннях, а також у змагальний день.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але все одно отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

