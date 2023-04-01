МОК засудив рішення Кабміну заборонити українським спортсменам виступати на змаганнях з росіянами

Міжнародний олімпійський комітет наголосив, що від бойкоту постраждає тільки українська спортивна спільнота.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на рішення Кабінету Міністрів України щодо заборони українським спортсменам брати участь у змаганнях, до яких допустять росіян і білорусів.

В організації розкритикували рішення Уряду, заявивши, що воно шкодить насамперед українським спортсменам та жодним чином не наближає закінчення війни.

"Якщо таке рішення буде імплементовано, воно зашкодить лише українській спортивній спільноті. Та жодним чином не вплине на перебіг війни, закінчення якої прагне весь світ та яку так рішуче засуджує МОК", – йдеться в заяві МОК, яку цитує Reuters.

У МОК також додали, що уряди країн не повинні ухвалювати рішення щодо дозволу спортсменам виступати на тих чи інших змаганнях.

"Міжнародний олімпійський комітет завжди стверджував, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях", – нагадали в МОК.

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

У відповідь Уряд України заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть присутні атлети з Росії та Білорусі. Рішення Кабміну поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

Раніше повідомлялося, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення росіян і білорусів від ОІ-2024.

Своєю чергою, чимало українських спортсменів, серед яких Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук, виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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