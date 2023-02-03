МОК зробив нову заяву щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прокоментував ймовірний дозвіл російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

В заяві на офіційному сайті МОК йдеться, що рішення допустити атлетів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2024 ще не ухвалене.

Водночас зазначається, що наразі обговорюється можлива участь спортсменів країн-агресорок у міжнародних змаганнях в Азії майбутнього літнього сезону.

"Рішення про участь спортсменів з РФ і Білорусі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі ще не ухвалено. Це передчасно. Обговорюється їхня можлива участь у змаганнях в Азії прийдешнього літнього сезону. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про участь в Олімпіаді-2024 для спортсменів з російським чи білоруським паспортом", – вказано у заяві МОК.

Раніше не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань, зокрема ОІ-2024, закликали зірка українського тенісу Еліна Світоліна та легенда світового футболу, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, 26 січня МОК повідомив про готовність повернути спортсменів з країн-агресорок до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

Це викликало жорстку критику з боку офіційних осіб України. Міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що національна збірна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024.

НОК України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

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