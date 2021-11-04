Молдавський клуб сконфузився з футболістами "Шахтаря" перед матчем Ліги чемпіонів

Молдавський клуб сконфузився з футболістами "Шахтаря" перед матчем Ліги чемпіонів

А може вони просто щось знають.

Молдавський "Шериф" потрапив у незручну ситуацію перед грою 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти міланського " Інтера ".

Про це повідомляє Tribuna.

Працівники пресслужби клубу випустили традиційну програмку до протистояння. Усе б нічого, але в складі італійців чомусь були присутні одразу троє гравців донецького "Шахтаря" - Євген Коноплянка, Фернандо та Георгій Судаков.

Цікавим є той момент, що всі ці футболісти були на своїх позиціях у заявці "нерадзуррі".

ua.tribuna

Зазначимо, що наразі лише Судаков та Фернандо стабільно виступають за "Шахтар". Що стосується Коноплянки, то він вже тривалий час продовжує відновлюватися після травми.

"Шериф" поступився вдома "Інтеру" з рахунком 1:3;

Після чотирьох турів в активі команди українського тренера Юрія Вернидуба шість очок та третя сходинка в турнірній таблиці.

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