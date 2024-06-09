Молдова – Україна: прогноз і ставки букмекерів на заключний товариський матч перед Євро-2024

У вівторок, 11 червня, збірна України зіграє з національною командою Молдови в останньому товариському матчі перед стартом фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна буде доступна на нашому сайті.

Дивіться також: Євро-2024: що треба знати про фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу

Прогнози букмекерів на матч Молдова – Україна

Безсумнівним фаворитом поєдинку букмекери вважають команду Сергія Реброва. На перемогу українців приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,50. Виграш Молдови – 6,60.

Дивіться також: Молдова – Україна: де і коли дивитися останній товариський матч перед Євро-2024

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила фінальну заявку на Євро-2024.

Читайте також:

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024: календар матчів "синьо-жовтих"

Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру