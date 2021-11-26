"Молив Бога, щоб не Італія": Петраков прокоментував результати жеребкуваня плейоф відбору до ЧС-2022

"Молив Бога, щоб не Італія": Петраков прокоментував результати жеребкуваня плейоф відбору до ЧС-2022

Своєю чергою, капітан "синьо-жовтих", голкіпер Андрій П’ятов визнав, що Шотландія — зручніший конкурент для нашої команди, ніж Португалія або Італія.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підсумки жеребкування стикових матчів плейоф на ЧС-2022, за яким наша команда зіграє із Шотландією.

Про це інформує youtube-канал vZbirna.

"Хороше жеребкування. Пощастило, що не потрапили Італія та Португалія. Сидів тут і молив Бога, щоб вони не дісталися. Якби Португалія чи Італія, то можна було б сказати без шансів", — зізнався Петраков.

Тренер сказав, що хотів, аби Україні дісталася одна з британських команд, які брали участь у жеребкування — Шотландія або Уельс.

"Хороші британські команди. Чесно кажучи, я хотів цих суперників. Цікаво буде зіграти. Шотландію зараз починаємо вивчати. Я навіть не дивився ще інформацію про них. Граємо на виїзді. Якщо ще й вдома би зіграли, то взагалі була б фантастика. Спочатку наша ціль — 24 березня, коли буде матч з Шотландією. Ніколи не заглядаю далеко", — сказав Петраков.

Також головний тренер додав, що вважає правильним рішення ФІФА про розведення команд України та Росії. За його словами, матчі між збірними нашої країни та держави-агресорки наразі не на часі.

Своєю чергою, капітан "синьо-жовтих", голкіпер Андрій П’ятов визнав, що Шотландія — зручніший конкурент для нашої команди, ніж Португалія або Італія.

"Пощастило, чесно кажучи. Вибір був між Італія-Португалія та Шотландія-Уельс. Шанс 50 на 50. Але це також тягар відповідальності. Ми отримали рівного собі суперника і тому зобов'язані його проходити", — зазначив П’ятов.

Нагадаємо, що у плейоф відбору до ЧС-2022 Україна зіграє з Шотландією. Матч відбудеться 24 березня 2022 року. У разі перемоги над шотландцями, нашу команду очікує переможець пари Уельс/Австрія.

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