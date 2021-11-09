Молода російська волейболістка померла від важкої хвороби: стали відомі подробиці

Їй був лише 21 рік.

21-річна волейболістка російського клубу "Уфімочка-УГНТУ" Алія Хамбікова померла від тяжкої хвороби.

Про це повідомила пресслужба чоловічого волейбольного клубу "Урал" у себе в Instagram.

Деталі смерті молодої спортсменки джерело вирішило залишити в таємниці, зазначивши лише, що вона раптово пішла з життя через хворобу. Проте пізніше "Спорт Бізнес Online" написав, що причиною смерті дівчини стала лейкемія - рак крові.

"Алія пішла з життя 7 листопада. Для нас це великий шок, дуже велика втрата. Алія була чудовою людиною, життєрадісною. У команді у неї з усіма були чудові стосунки. Складно описати словами, що сталося. Чому не вказали причину хвороби? Порадилися і подумали, що клубу не зовсім коректно називатиме причину. Якщо захочуть озвучити родичі чи близькі люди, вони озвучать. Це особиста справа.

Бачив, що багато хто в коментарях пишуть про коронавірус. Ні, це не ковід. В останній місяць у неї виявили поширене, тяжке захворювання. Ми вирішили не афішувати його. Алія пропускала останній тур, лежала у лікарні. На жаль, все пішло за найгіршим сценарієм. Ще раз висловлюємо співчуття, це велика втрата", - сказав голова пресслужби "Уралу" Денис Таїпов.

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