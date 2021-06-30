"Молодці, зможуть дійти до фіналу": у Росії відреагували на вихід України в 1/4 фіналу Євро-2020

"Молодці, зможуть дійти до фіналу": у Росії відреагували на вихід України в 1/4 фіналу Євро-2020

Що говорили та писали в країні-агресорі після історичного успіху команди Шевченка на Чемпіонаті Європи.

Збірна України вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу Євро-2020 наша національна команда наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією (2:1) завдяки голу Артема Довбика, який вже увійшов до історії континентальних першостей.

ТСН Проспорт розповідає, як на успіх української збірної відреагували в Російській Федерації.

Заслужений артист Росії та СРСР Михайло Боярський зауважив, що що збірна Росії має блідий вигляд на тлі команди Андрія Шевченка.

"Важкий і бойовий матч! Проти англійців українці мають шанси. Так, довго буде обговорюватися червона картка. Але вийшло як вийшло. Звичайно, наша збірна на тлі української збірної має блідий вигляд. Але ще раз: Україна - молодці! Українці зможуть дійти до фіналу, у них виросли крила. Чвертьфінал - це вже подвиг. Вони дуже люті. Все може бути", - поділився своєю думкою Боярський у коментарі виданню "Спорт-Експрес".

Відомий російський коментатор Василь Уткін привітав Україну з виходом у чвертьфінал і заодно потролив тренера російської збірної Станіслава Черчесова.

"Якщо Англію за відмову від гри в футбол покарає саме Україна, я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це в основний час менше 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси). Які молодці. До останньої хвилини. Upd. Як же я міг забути... Слава Україні!

Сьогодні є точна відповідь на питання, як саме впали акції Станіслава Черчесова. Після виходу українців (яким Росія початково не поступається) до чвертьфіналу - вони знецінилися рівно в 10 000 000 (десять мільйонів) разів. Контракт в 2,5 млн євро коштує тепер не більше 25 євроцентів! Не перебільшення. 25 центів - це 1/4 Євро", - написав він у своєму Telegram-каналі.

На успіх збірної України також відреагував колишній воротар збірної СРСР, півфіналіст чемпіонату Европи 1968 року Анзор Кавазашвілі.

"Україна віддувається за всіх: за СНД і за весь Радянський Союз. У футболі має велике значення везіння. Вчора один тільки півзахисник шведів двічі потрапляв у штангу. Фарт був на боці України, але вони молодці, що дотиснули на останніх хвилинах.

Я просто щасливий за них. Нехай наші хлопці подивляться скільки сил треба віддавати для того, щоб принести радість російському народу. Коли людина чує критику на свою адресу, вона робить висновки. Наші жодних висновків не зробили", - сказав Кавазашвілі у коментарі Sport24.

А от відомий російський коментатор Дмитро Губернієв після перемоги збірної України над Швецією не знайшов нічого розумнішого, як звернути увагу, що головний тренер українців Андрій Шевченко і півзахисник Олександр Зінченко розмовляють російською мовою.

"О, велика і могутня російська мова! Якою дає вказівки підопічним знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко! Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість! Прекрасною російською! Російська мова - творець українського футбольного успіху!" - написав Губернієв в своєму Telegram-каналі.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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