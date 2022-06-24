Молодий український регбіст загинув, захищаючи батьківщину від російських загарбників

Ще один український спортсмен віддав життя на війні з російськими окупантами. На фронті загинув член збірної команди Донецької області з регбі Владислав Горбунов.

Український регбіст Владислав Горбунов загинув під час виконання бойового завдання.

Трагічну звістку повідомив його тренер Ігор Юркін на своїй сторінці в Facebook.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на українські території 22-річний спортсмен встав на захист батьківщини від російських загарбників.

"Страшна звістка прийшла сьогодні вранці. Захищаючи рідну Україну, під час бойових завдань загинув мій вихованець, член збірної Донецької області з регбі Владислав Олексійович Горбунов. Йому було лише 22 роки. Він був надзвичайно життєрадісною людиною, добрим сином, другом та спортсменом. Царство небесне, Владику... Герої не вмирають", - написав тренер.

Владислав Горбунов був чемпіоном Донецької області з регбі та срібним призером чемпіонату України. У лавах української армії він став навідником у танковій роті. Поховали героя у Мирнограді під Покровськом, який нещадно обстрілюють російські окупанти.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині в боях з російськими окупантами загинув гравець української Ліги американського футболу.

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