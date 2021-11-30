Молодий український веслувальник-чемпіон помер від ускладнень коронавірусу

Останні два тижні він провів в одеській лікарні.

В Одесі на 25-му році життя помер веслувальник з Южного Борислав Бизу. Причиною смерті українського спортсмена стали ускладнення від коронавірусної інфекції.

Про це повідомила у Федерація каное України.

Зазначається, що 13 листопада у веслувальника виявили COVID-19, а вже у лікарні в нього виник сепсис. Протягом останніх двох тижнів лікарі Одеській обласної лікарні боролися за його життя, однак врятувати Борислава не вдалося.

На чемпіонатах Європи і світу серед молоді і юніорів Бизу завоював 10 медалей (3 золотих, одну срібну і 6 бронзових), обігнавши в цих вікових категоріях навіть свого титулованого земляка Юрія Чебана.

Після того, як восени 2016 року у нього діагностували системний червоний вовчак, він припинив виступи на високому міжнародному рівні. Відтоді Борислав періодично виступав на чемпіонатах України і став працювати тренером - спочатку в ФСК "Хімік", з 2019-го - в южненській ДЮСШ.

Прощання з Бориславом Бизу відбудеться у середу, 1 грудня об 11:00, в Южному, вул. Шевченка, 4.