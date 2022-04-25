Молодіжна збірна України дізналася дати перенесених матчів відбору на Євро-2023

Стало відомо, коли збірна України U-21 зіграє перенесені через війну з Росією поєдинки кваліфікації на Чемпіонат Європи 2023 року.

Спочатку молодіжна збірна України повинна була 24 березня провести зустріч із Вірменією, а 29 березня - із Францією. Проте повномасштабне вторгнення російських військ змусило відкласти ці матчі.

Як повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), нові дати поєдинків уже затверджені УЄФА. Команда Руслана Ротаня 9 червня зіграє з Францією, а 12- червня зустрінеться з Вірменією.

Загалом у червні українська "молодіжка" проведе чотири поєдинки. Крім матчів із Францією та Вірменією, "синьо-жовті" також зустрінуться з Фарерськими островами та Північною Македонією.

Раніше стало відомо, що підопічні Ротаня проведуть тренувальний збір та домашні матчі відбору на Євро-2023 у Молдові.

Оновлений розклад матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2023:

1 червня: Фарерські острови - Україна,

5 червня: Україна - Північна Македонія,

9 червня: Україна - Франція,

12 червня: Вірменія - Україна,

Наразі молодіжна збірна України посідає друге місце у своїй групі відбору на континентальну першість. Команда Ротаня поступається шістьма очками Франції і випереджає на два бали Сербію.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ ЄВРО-2023

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЄВРО-2023

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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