Молодіжна збірна України дізналася дати перенесених матчів відбору на Євро-2023

Стало відомо, коли збірна України U-21 зіграє перенесені через війну з Росією поєдинки кваліфікації на Чемпіонат Європи 2023 року.
Спочатку молодіжна збірна України повинна була 24 березня провести зустріч із Вірменією, а 29 березня - із Францією. Проте повномасштабне вторгнення російських військ змусило відкласти ці матчі.
Як повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), нові дати поєдинків уже затверджені УЄФА. Команда Руслана Ротаня 9 червня зіграє з Францією, а 12- червня зустрінеться з Вірменією.
Загалом у червні українська "молодіжка" проведе чотири поєдинки. Крім матчів із Францією та Вірменією, "синьо-жовті" також зустрінуться з Фарерськими островами та Північною Македонією.
Раніше стало відомо, що підопічні Ротаня проведуть тренувальний збір та домашні матчі відбору на Євро-2023 у Молдові.
Оновлений розклад матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2023:
1 червня: Фарерські острови - Україна,
5 червня: Україна - Північна Македонія,
9 червня: Україна - Франція,
12 червня: Вірменія - Україна,
Наразі молодіжна збірна України посідає друге місце у своїй групі відбору на континентальну першість. Команда Ротаня поступається шістьма очками Франції і випереджає на два бали Сербію.
ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ ЄВРО-2023
До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.
КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЄВРО-2023
Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.
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