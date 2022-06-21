Молодіжна збірна України дізналася суперника в плейоф відбору до Євро-2023

Збірна України U-21 отримала опонента в рамках стикових матчів кваліфікації до Чемпіонату Європи-2023.

Так, "синьо-жовті" за право зіграти на континентальній першості посперечаються зі Словаччиною.

Поєдинки будуть зіграні 19 та 27 вересня . Перша дуель мід Україною та Словаччиною відбудеться на полі останніх.

Зазначимо, що підопічні Руслана Ротаня отримали право зіграти в плейоф відборі завдяки тому, що в своїй групі посіли друге місце. Українці за всі матчі групового етапу набрали 23 очки та завершила розіграш на другому місці. На три бали "синьо-жовтих" випередили гравці збірної Франції, проте збірна України на цілих 11 пунктів випередила Сербію.

Майбутній суперник молодіжної збірної України, своєю чергою, посів друге місце у групі С, де не зміг випередити Іспанію, але обійшов Північну Ірландію, Литву та Мальту.

До вашої уваги всі пари плейоф кваліфікації до Євро-2023:

Словаччина - Україна;

Хорватія - Данія;

Ірландія - Ізраїль;

Ісландія - Чехія.

Додамо, що фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру. Там, окрім Грузії та Румунії, вже точно зіграють Англія, Бельгія, Німеччина (чемпіон), Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Франція, Швейцарія (найкраще друге місце).

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