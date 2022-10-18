Молодіжна збірна України дізналася суперників у фінальній частині Євро-2023: результати жеребкування

Команда Руслана Ротаня була посіяна з четвертого кошика.

У вівторок, 18 жовтня, в румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінального раунду молодіжного Чемпіонату Європи з футболу 2023 року.

Збірна України під час жеребкування перебувала в четвертому кошику та потрапила до групи B, де суперниками "синьо-жовтих" будуть Іспанія, Румунія та Хорватія.

Результати жеребкування Євро-2023

Група А: Португалія, Нідерланди, Бельгія, Грузія

Група В: Іспанія Хорватія, Румунія, Україна

Група С: Німеччина, Англія, Чехія, Ізраїль

Група D: Франція, Італія, Швейцарія, Норвегія

На майбутній континентальній першості U-21 зіграють 16 команд, які поділені на 4 квартети по 4 збірні. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до плейоф.

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться від 21 червня до 8 липня 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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