Молодіжна збірна України дізналася суперників у фінальному раунді Євро-2025: результати жеребкування

Континентальна першість U-21 відбудеться від 11 до 28 червня 2025 року в Словаччині.

У вівторок, 3 грудня, у Братиславі (Словаччина) відбулося жеребкування фінального турніру молодіжного Євро-2025 (U-21), під час якого своїх суперників також дізналася збірна України.

Підопічні Унаї Мельгоси відповідно до рейтингу молодіжних збірних УЄФА були посіяні з другого кошика.

"Синьо-жовті" зіграють на груповому етапі чемпіонату Європи з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Футбольне Євро-2025 (U-21): результати жеребкування

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія

Фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться від 11 до 28 червня 2025 року в Словаччині. По дві найсильніші команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал.

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф за вихід до елітного дивізіону Ліги націй.

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