Молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2025

Кваліфікація стартує в березні 2023 року.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2025 (U-21). Своїх опонентів у кваліфікації на континентальну першість отримала й молодіжна збірна України.
"Синьо-жовті" потрапили до групи F, де зустрінуться з Англією, Сербією, Північною Ірландією, Азербайджаном та Люксембургом.
У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господар фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф).
Відбір на молодіжне Євро-2025 розпочнеться в березні 2023 року.
Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня цього року зіграють у фінальній частині Євро-2023, яку від 21 червня до 8 липня прийматимуть Грузія і Румунія. Раніше молодіжна збірна України дізналася суперників на цьому турнірі.
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