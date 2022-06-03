Молодіжна збірна України достроково гарантувала собі плейоф відбору до Євро-2023

Збірна України U-21 вже точно не опуститься нижче за друге місце в турнірній таблиці, забезпечивши свою участь у відборі на Чемпіонат Європи 2023 року.

Це стало можливим після того, як збірна Сербії на виїзді поступилася одноліткам із Франції (0:2). Балканці, тепер точно не зможуть скласти конкуренцію Україні за друге місце в групі.

Таким чином, "синьо-жовті" достроково гарантували собі другу сходинку в секстеті, де все ще навіть мають шанс посперечатися з "Ле Бле" за лідерство. Утім, виграти групу підопічні Руслана Ротаня зможуть лише в тому випадку, якщо в очному протистоянні здолають Францію, а та, своєю чергою, ще й повинна не перемогти в іншому матчі групи. Україні, тим часом, задля першого місця необхідно набрати в останніх трьох іграх мінімум сім балів.

Наразі турнірна таблиця групи, де виступає Україна, має такий вигляд:

Фото: flashscore.ua

Наступні матчі молодіжної збірної України у відборі на Євро-2023:

5 червня: Україна - Північна Македонія,

9 червня: Україна - Франція,

12 червня: Вірменія - Україна,

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ ЄВРО-2023

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЄВРО-2023

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

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