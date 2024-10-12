Молодіжна збірна України драматично програла Англії у відборі на Євро-2025 (відео)

Молодіжна збірна України (U-21) на виїзді програла Англії у матчі 9-го туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Поєдинок у Борнмуті завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Перший тайм минув без забитих м'ячів. У другій половині зустрічі "синьо-жовті" відкрили рахунок – на 71-й хвилині Тарас Михавко головою замкнув подачу Олега Очеретька з кутового.

Однак втримати переможний результата підопічні Унаї Мельгоси не зуміли. Рятівником англійської команди став Джеймс Макеті, який оформив дубль, відзначившись голами на 88-й і 90+2-й хвилинах.

Повне відео матчу Англія U-21 – Україна U-21

Українська "молодіжка" вперше втратила очки у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. До цього команда Мельгоси виграла всі вісім матчів поспіль, гарантувавши собі потрапляння на континентальну першість.

Перед заключним туром відбору на Євро-2025 молодіжна збірна України з 24 очками очолює групу F, випереджаючи Англію на 2 бали. Останній матч "синьо-жовті" зіграють 15 жовтня у гостях із Сербією.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

Читайте також:

Збірна України обіграла Грузію та набрала перші очки у Лізі націй-2024/25 (відео)

Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів 3-го туру

Завдяки "бронзі" чемпіонату світу: збірна України з футзалу увійшла до топ-10 рейтингу ФІФА