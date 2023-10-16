Молодіжна збірна України драматично вирвала перемогу над Англією та очолила групу відбору Євро-2025

Молодіжна збірна України (U-21) обіграла молодіжну команду Англії (U-21) в матчі 3-го туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2 .

Протягом усього матчу англійці більше володіли м'ячем, однак у першому таймі наша команда змогла шокувати суперника двома голами. На 31-й хвилині рахунок відкрив Назар Волошин, який з меж штрафного низом точно пробив у дальній кут після передачі з правого флангу від Максима Брагару.

На 43-й хвилині підопічні Унаї Мельгоси подвоїли свою перевагу – розкішним прямим ударом зі штрафного забив Олег Очеретько.

У другому таймі англійці зуміли відповісти своїми двома голами. Спочатку на 67-й хвилині відставання "Трьох левів" скоротив Ноні Мадуеке. А за хвилину до кінця основного часу поєдинку Чарлі Крессвелл зрівняв рахунок.

Проте це був ще не кінець. У компенсований час Ілля Квасниця скористався передачею Валентина Рубчинського та влучним ударом у дальній кут з меж штрафного приніс українській збірній перемогу.

Завдяки цій перемозі українці з 9 очками стали одноосібним лідером своєї групи відбору до Євро-2025. Раніше "синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії (1:0) та розгромили Люксембург (3:0).

Англійська "молодіжка" з 6 балами опустилася на друге місце. У двох попередніх матчах англійці розбили Люксембург (3:0) і познущалися із Сербії (9:1).

Зазначимо, що збірна Англії – чинний чемпіон Європи U-21. У фіналі молодіжного Євро-2023 англійці мінімально обіграли Іспанію (1:0). Збірна України на тому турнірі дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

У наступному матчі відбору на континентальну першість українська "молодіжка" 17 листопада прийматиме Люксембург. Днем пізніше Англія на виїзді зіграє проти Сербії.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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