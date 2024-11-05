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Молодіжна збірна України назвала склад на товариські матчі проти Португалії та Італії

Молодіжна збірна України назвала склад на товариські матчі проти Португалії та Італії

Молодіжна збірна України (U-21) / Фото: УАФ

Поєдинки заплановано на 15 і 19 листопада.

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) оголосила склад на листопадові товариські матчі проти Португалії та Італії.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ, головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав до розташування національної команди 24 гравців.

Склад молодіжної збірної України (U-21) на матчі проти Португалії та Італії

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгій Єрмаков ("Олександрія"), Іван Пахолюк ("Колос").

Захисники: Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – "Динамо"), Володимир Салюк ("Металіст 1925"), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – "Рух"), Ілля Крупський ("Ворскла"), Денис Кузик ("Кривбас").

Півзахисники: Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія), Максим Мельниченко ("Полісся"), Олег Очеретько ("Карпати"), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі – "Динамо"), Олександр Яцик ("Зоря"), Ілля Квасниця ("Рух"), Максим Хлань, Антон Царенко (обидва – "Лехія", Польща).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух"), Ігор Горбач ("Зоря"), Богдан В'юнник ("Лехія", Польща).

Матч української "молодіжки" проти португальців відбудеться 15 листопада в Алверка-ду-Рібатежу, з італійцями підопічні Мельгоси зіграють 19 листопада у Спеції.

Ці поєдинки будуть для молодіжної збірної України підготовкою до фінального турніру Євро-2025, який влітку наступного року прийматиме Словаччина. Жеребкування континентальної першості за участю нашої команди відбудеться 3 грудня.

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