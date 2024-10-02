Молодіжна збірна України назвала склад на заключні матчі відбору до Євро-2025 з Англією та Сербією

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) оголосила склад на заключнні матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2025 проти Англії та Сербії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав до розташування національної команди 24 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Дмитро Ледвій ("Рух" Львів), Владислав Крапивцов (без клубу).

Захисники: Іван Єрмачков ("Вердер", Німеччина), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – "Динамо" Київ), Володимир Салюк ("Металіст 1925" Харків), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – "Рух" Львів), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир), Ілля Крупський ("Ворскла" Полтава).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв ("Слован", Чехія), Максим Мельниченко ("Полісся" Житомир), Олег Очеретько ("Карпати" Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі – "Динамо" Київ), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва – "Рух" Львів), Максим Хлань ("Лехія", Польща).

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух" Львів), Ігор Горбач ("Зоря" Луганськ).

Проти англійців українська "молодіжка" зіграє 11 жовтня в Борнмуті на стадіоні "Дін Корт" (початок – о 21:45 за київським часом). Поєдинок із сербами наша команда проведе 15 жовтня у місті Стара Пазова (початок – о 21:30 за київським часом).

Нагадаємо, молодіжна збірна України достроково вийшла на Євро-2025, здобувши вісім перемог у восьми матчах. За два тури до кінця "синьо-жовті" з 24 очками лідирують у своїй групі й навіть якщо пропустять вперед Англію, яка відстає на п'ять балів, то отримають пряму путівку на чемпіонат Європи як одна з трьох найкращих команд, що посіли другі місця.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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