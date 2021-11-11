Молодіжна збірна України не втримала перемогу над Північною Македонією у відборі на Євро-2023

Голу Олександра Сироти не вистачило підопічним Руслана Ротаня, аби здобути три очки.
Молодіжна збірна України зіграла внічию з Північною Македонією у відборі на Чемпіонат Європи-2023.
Команда Руслана Ротаня вийшла вперед наприкінці першого тайму - відзначився Олександр Сирота. Однак втримати переможний рахунок "синьо-жовті" не зуміли.
Північна Македонія відігралася на 58-й хвилині завдяки Томче Гроздановські. Цей м'яч виявився останнім у зустрічі.
- П ісля п'яти зіграних матчів Україна посідає друге місце в групі H. "Синьо-жовті" поступаються французам, які мають поєдинок у запасі, за додатковими показниками.
- У наступному матчі відбору на Євро-2023 Україна 16 листопада у Львові зіграє з Сербією.
ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ
До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.
КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.