Молодіжна збірна України не втримала перемогу над Північною Македонією у відборі на Євро-2023

Молодіжна збірна України не втримала перемогу над Північною Македонією у відборі на Євро-2023

Голу Олександра Сироти не вистачило підопічним Руслана Ротаня, аби здобути три очки.

Молодіжна збірна України зіграла внічию з Північною Македонією у відборі на Чемпіонат Європи-2023.

Команда Руслана Ротаня вийшла вперед наприкінці першого тайму - відзначився Олександр Сирота. Однак втримати переможний рахунок "синьо-жовті" не зуміли.

Північна Македонія відігралася на 58-й хвилині завдяки Томче Гроздановські. Цей м'яч виявився останнім у зустрічі.

П ісля п'яти зіграних матчів Україна посідає друге місце в групі H. "Синьо-жовті" поступаються французам, які мають поєдинок у запасі, за додатковими показниками.

У наступному матчі відбору на Євро-2023 Україна 16 листопада у Львові зіграє з Сербією.

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання