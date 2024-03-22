Молодіжна збірна України обіграла олімпійську команду Марокко у товариському матчі (відео)

Молодіжна збірна України (U-21) мінімально перемогла олімпійську збірну Марокко (U-23) у контрольному матчі. Поєдинок у турецькій Анталії завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі "синьо-жовті" забили у середині першого тайму. На 19-й хвилині точного удару з-за меж штрафного майданчика завдав півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько.

Додамо, що збірна Марокко U-23 буде однією із суперниць збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024 у Парижі. Крім матчу з марокканцями, підопічних Руслана Ротаня у груповому етапі очікують поєдинки проти Аргентини та однієї з азійських збірних.

Повне відео матчу Україна U-21 – Марокко U-23

Наступний матч українська "молодіжка" проведе 26 березня у Баку з Азербайджаном в рамках відбору на Євро-2025.

Наразі команда Унаї Мельгоси лідирує у групі F кваліфікації на чемпіонат Європи-2025, здобувши п'ять перемог у п'яти матчах.

"Синьо-жовті" здолали команду Північної Ірландії (1:0), розгромили Люксембург (3:0), драматично вирвали перемогу над чинним чемпіоном Європи U-21 Англією (3:2), знищили Люксембург (4:0) та обіграли Азербайджан (1:0).

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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