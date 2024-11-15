Молодіжна збірна України оформила камбек і вирвала нічию в результативному спарингу з Португалією (відео)

Підопічні Унаї Мельгоси відігралися з 1:3 та врятувалися від поразки.

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) зіграла внічию з Португалією у товариському матчі, який відбувся в Алверка-ду-Рібатежу. Результативна зустріч завершилася з рахунком 3:3 .

Уже на 4-й хвилині поєдинку "синьо-жовті" вийшли вперед – пенальті реалізував Арсеній Батагов.

Однак до перерви португальці відповіли своїми трьома м'ячами – забивали Рафаель Родрігес і Матеус Фернандеш, а Батагов відзначився автоголом.

Утім, після перерви підопічні Унаї Мельгоси оформили камбек і врятувалися від поразки. На 56-й хвилині пенальті реалізував Максим Хлань. А на 86-й хвилині Батагов оформив дубль і приніс українцям нічию.

Повне відео матчу Португалія U-21 – Україна U-21

19 листопада команда Мельгоси у Спеції зіграє спаринг з Італією. Стартовий свисток пролунає о 19:15 за київським часом.

Ці поєдинки для молодіжної збірної України є підготовкою до фінального турніру Євро-2025, який влітку наступного року прийматиме Словаччина. Жеребкування континентальної першості за участю нашої команди відбудеться 3 грудня.

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