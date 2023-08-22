Молодіжна збірна України оприлюднила заявку на стартовий матч відбору Євро-2025

Українська "молодіжка" з новим тренером розпочне виступи у кваліфікації на континентальну першість.

Молодіжна збірна України (U-21), яка наприкінці липня офіційно отримала нового головного тренера, оголосила заявку на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, іспанець Унаї Мельгоса викликав до табору "молодіжки" на вересневий збір 23-х футболістів.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо"), Яків Кінарейкін ("Дніпро-1"), Кіріл Фесюн ("Колос").

Захисники: Костянтин Вівчаренко ("Динамо"), Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва – "Зоря"), Даніл Скорко ("Олександрія"), Артем Смоляков ("Полісся"), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Володимир Салюк ("Чорноморець").

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1"), Ілля Квасниця ("Рух"), Максим Брагару ("Чорноморець"), Олег Очеретько, Іван Лосенко (обидва – "Шахтар"), Євген Павлюк ("Ворскла").

Нападники: Ігор Краснопір ("Оболонь"), Денис Теслюк ("Рух"), Богдан В'юнник ("Шахтар").

Дебютний матч під керівництвом Мельгоси молодіжна збірна України проведе 8 вересня – це буде спаринг проти Німеччини.

А вже 12 вересня наша "молодіжка" стартує у кваліфікації Євро-2025 номінально домашнім поєдинком проти Північної Ірландії, який відбудеться у словацькому Попраді.

Окрім України та Північної Ірландії, у групі F також позмагаються Англія, Сербія, Азербайджан і Люксембург.

У фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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