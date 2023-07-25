Молодіжна збірна України отримала нового головного тренера – хто замінив Ротаня

Іспанський фахівець Унаї Мельгоса став новим головним тренером молодіжної збірної України (U-21).

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що кандидатура Мельгоси була запропонована керманичем головної команди "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим.

Під керівництвом іспанського спеціаліста українська "молодіжка" виступить у відборі до наступної континентальної першості – Євро-2025 (U-21).

Водночас, Руслан Ротань, який керував командою на Євро-2023 (U-21), продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної. Паралельно з роботою в "Олександрії" він готуватиме "синьо-жовтих" до Ігор-2024 в Парижі.

Раніше Мельгоса працював з юнацькими командами "Малаги" та "Атлетика" Більбао. Від 2015 до 2017 року він був тренером юнацької команди київського "Динамо" (U-19).

Після того, як Ребров залишив "Динамо", Мельгоса був помічником Реброва в угорському "Ференцвароші" та еміратському "Аль-Айні".

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна України дійшла до півфіналу, завдяки чому вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

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