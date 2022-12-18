Молодіжна збірна України поступилася Японії у вирішальному матчі чемпіонату світу з хокею

"Синьо-жовті" не пробилися до дивізіону 1А.
Молодіжна збірна України з хокею (U-20) поступилася національній команді Японії у останньому турі молодіжного чемпіонату світу-2022 у дивізіоні 1В. Матч завершився з рахунком 7:4.
Перший період завершився нічиєю. Наступна 20-хвилинка стала фатальною для команди Олександра Бобкіна – українці пропустили чотири шайби.
На старті заключного періоду Микита Сидоренко закинув одну шайбу, на яку японці відповіли двома взяттями воріт, довівши рахунок до 7:2 на її користь. В кінці Сидоренко записав до свого активу ще дві шайби.
За підсумками групового етапу Україна посіла друге місце групи дивізіону 1В, поступившись японцям лише одним очком. Таким чином, "синьо-жовті" не змогли пробитися до дивізіону 1А на наступний рік.
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