Молодіжна збірна України програла Польщі в результативному спарингу перед Євро-2025 (відео)

Команда Унаї Мельгоси двічі вела в рахунку проти поляків, але в підсумку зазнала поразки.

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) програла Польщі в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025. Товариська зустріч у місті Белек (Туреччина) завершилася з рахунком 3:2 на користь поляків.

Перший тайм залишився за "синьо-жовтими" – на 19-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив форвард гданської "Лехії" Богдан В'юнник.

На старті другого тайму поляки відігралися – на 49-й хвилині забив Шимон Влодарчик. На 67-й хвилині В'юнник оформив дубль, знову вивівши українців уперед.

Однак перевагу в рахунку підопічні Унаї Мельгоси не втримали. На 78-й хвилині паритет у матчі відновив Маріуш Форнальчик, а за хвилину до кінця основного часу Філіп Шимчак вирвав для польської збірної перемогу.

Повне відео матчу Польща U-21 – Україна U-21

Зазначимо, що 21 березня молодіжна збірна України зіграла внічию в контроьному матчі зі Словенією (1:1), а потім поступилися в серії післяматчевих пенальті – 5:6.

Фінальна стадія молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться від 11 до 28 червня 2025 року в Словаччині.

Українська "молодіжка" на прийдешньому чемпіонаті Європи зіграє у групі D з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу (21-22 червня), далі відбудуться півфінали (25 червня) та фінал у Братиславі (28 червня).

Молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2027.

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