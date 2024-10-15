Молодіжна збірна України програла Сербії та втратила перше місце у групі відбору Євро-2025 (відео)

Підопічні Унаї Мельгоси зазнали другої поразки поспіль після того, як достроково вийшли на континентальну першість.

Молодіжна збірна України (U-21) на виїзді програла Сербії в матчі заключного 10-го туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Поєдинок у місті Стара Пазова завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "синьо-жовті" пропустили на 21-й хвилині зустрічі. Опорний півзахисник Іван Варфоломєєв втратив м'яч перед власним карним майданчиком, чим скористався Мілан Алексич і вразив ворота Руслана Нещерета.

Повне відео матчу Сербія U-21 – Україна U-21

Українська "молодіжка" зазнала другої поразки поспіль у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. Кількома днями раніше "синьо-жовті" на виїзді програли Англії.

До цього підопічні Унаї Мельгоси виграли всі вісім матчів, достроково гарантувавши собі потрапляння на континентальну першість.

Таким чином, молодіжна збірна України (U-21) з 24 очками фінішувала на другому місці у групі F. Нашу команду в підсумковій таблиці обійшла Англія (25 балів), яка в останньому турі вдома розгромила Азербайджан (7:0).

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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