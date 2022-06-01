Молодіжна збірна України розгромила Фарери у кваліфікації на Євро-2023

Молодіжна збірна України розгромила Фарери у кваліфікації на Євро-2023

У середу, 1 червня, збірна України U-21 на виїзді зустрічалася з командою Фарерських островів у відборі на Чемпіонат Європи 2023 року.

Поєдинок завершився впевненою перемогою "синьо-жовтих" - 0:4 .

У першому таймі українці двічі вразили ворота суперника. На 28-й хвилині відкрив рахунок Артем Бондаренко, а через п'ять хвилин його подвоїв Владислав Супряга.

Після перерви підопічні Руслана Ротаня відправили ще два голи до сітки воротаря Фарерських островів. Точними ударами відзначилися Костянтин Вівчаренко та Георгій Судаков.

Таким чином, молодіжна збірна України закріпилася на другому місці у своїй групі відбору на континентальну першість. Команда Ротаня (16 очок) поступається трьома пунктами Франції і випереджає на п'ять балів Сербію.

Наступні матчі молодіжної збірної України у відборі на Євро-2023:

5 червня: Україна - Північна Македонія,

9 червня: Україна - Франція,

12 червня: Вірменія - Україна,

ХТО ВИХОДИТЬ У ФІНАЛЬНУ ЧАСТИНУ ЄВРО-2023

До фінального турніру потраплять 9 переможців груп, краща друга команда і 4 переможці плейоф серед команд, що посіли другі місця.

КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЄВРО-2023

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

Читайте також:

Шотландія - Україна: онлайн-трансляція матчу плейоф відбору на ЧС-2022

Зворушлива підтримка: фанати збірної України "захопили" шотландський паб та виконали "Ой у лузі червона калина" (відео)

Збірна України U-19 вдало стартувала в елітраунді відбору на Євро-2022