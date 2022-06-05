Молодіжна збірна України розгромила Північну Македонію у відборі до Євро-2023

У неділю, 5 червня, молодіжна збірна України провела матч відбору Євро-2023 (U-21) проти Північної Македонії.
"Синьо-жовті" розгромили суперника на арені "Есеньюрт Неджмі Кадиоглу" - 4:0.
Після першого сухого тайму українцям вдалося у середині другої половини зустрічі забити два голи - відзначилися Богдан В'юнник та Георгій Судаков. Далі Владислав Ванат оформив дубль, довівши рахунок до розгромного.
Відзначимо, що українці вже 5 матчів поспіль не програють - здобуто чотири перемогли і одного разу зіграно внічию.
Нагадаємо, що збірна України поступилася Уельсу у фінальному поєдинку плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.
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